Sechs Schweizer starten am Samstag in Brest zur 108. Tour de France. Ihre Rollen und Ambitionen sind verschieden.

In den kommenden drei Wochen werden die 184 Fahrer, die am Samstag in Brest die Tour de France unter die Räder nehmen, Schwerstarbeit verrichten: Mehr als 3400 Kilometer mit rund 50'000 Höhenmetern gilt es zu absolvieren. Kein Wunder sagt Stefan Bissegger, dass es für ihn «ums Überleben» gehen wird.

Der 23-jährige Ostschweizer aus dem Team EF Education Nippo bestreitet seine erste Grand Tour. Dass Bissegger in Frankreich dabei ist, war so nicht unbedingt vorgesehen. Angesichts seiner Leistungen in diesem Jahr verwundert es aber nicht, dass der Zeitfahr-Spezialist für die Tour nominiert wurde.

Legende: Darf sich auf der ganz grossen Bühne zeigen Stefan Bissegger. imago images

Der Ostschweizer hat vor allem das erste von zwei Zeitfahren im Fokus. Dieses führt am nächsten Mittwoch über 27,2 km von Changé nach Laval. Ob er auch das zweite Zeitfahren am vorletzten Tour-Tag noch bestreitet, wird sich weisen. «Das Ziel ist natürlich Paris, aber Tokio kommt schon bald», sagte Bissegger im Hinblick auf die Olympischen Spiele. Ein frühzeitiger Ausstieg scheint deshalb durchaus möglich.

Die Rollen und Ziele der anderen 5 Schweizer im Überblick:

Stefan Küng (Groupama-FDJ): Was für Bissegger gilt, gilt auch für seinen 4 Jahre älteren Thurgauer Kantonskollegen. Beim Europameister im Kampf gegen die Uhr lebt der Traum von einem Zeitfahr-Sieg auf der ganz grossen Tour-Bühne. Abgesehen davon verlässt sich Küng auch auf seine Erfahrung. Sein Motto? «Bist du nicht ganz vorn, spare jedes Korn.»

Marc Hirschi (UAE Team Emirates): Im letzten Jahr hat der Berner auf der 12. Etappe für den ersten Schweizer Sieg an der Frankreich-Rundfahrt seit 2012 gesorgt. Ob er heuer erneut einen Tagessieg einfahren kann, hängt auch von den Freiheiten ab, die er in seinem Team bekommt. Erste Priorität hat die Titelverteidigung von Tadej Pogacar. «Aber die ersten beiden Etappen liegen mir sehr gut. Mal schauen, was passiert.»