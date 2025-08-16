Nach dem Heim-Weltcup am 21. September ist Schluss: Nino Schurter tritt in Lenzerheide von der grossen Bühne ab.

Nino Schurter wird beim Weltcup in Lenzerheide sein letztes Rennen der Karriere bestreiten. Dass der Bündner nach dieser Saison vom Spitzensport zurücktritt, war bereits länger klar. Nun entschied sich der 39-Jährige dazu, die beiden Nordamerika-Rennen im Oktober zum Weltcup-Abschluss auszulassen. Der Heim-Auftritt am 21. September wird für Schurter so zur Dernière.

Doppelter Abschied auf Schweizer Boden

Lenzerheide hat für Schurter eine besondere Bedeutung. Es ist nicht nur sein Trainingsort, sondern war auch Schauplatz einiger seiner grössten Erfolge. 2018 hatte er hier seinen 8. Weltmeistertitel geholt. Vor zwei Jahren fuhr er beim Heim-Rennen seinen 34. Weltcupsieg ein und kürte sich zum alleinigen Rekordsieger.

Bevor sich Schurter in Lenzerheide verabschiedet, wird er an der WM in Crans-Montana ein letztes Mal das Schweizer Trikot tragen. In diesem hat er seit 2009 in Australien 10 WM-Titel gewonnen und 3 olympische Medaillen in allen Farben. Die diesjährige WM im Wallis (Short Track & Cross Country) findet vom 9. bis 14. September statt.