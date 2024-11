Legende: Verabschiedet sich von der grossen Radbühne Mark Cavendish. EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Der Rücktritt war schon im letzten Jahr zum Thema geworden. Doch Cavendish war überzeugt, seinen letzten grossen Traum verwirklichen zu können: den 35. Etappensieg im Rahmen der Tour de France. Auch das Team Astana glaubte daran und verlängerte mit dem Sprinter um eine Saison.

Anfang Juli gewann Cavendish dann das 5. Teilstück der Frankreich-Rundfahrt in Saint-Vulbas im Sprint – und machte sich damit zum Rekordhalter. Zuvor hatte er die Bestmarke mit Eddy Merckx geteilt.

02:41 Video Archiv: Hier holt sich Cavendish den historischen Sieg Aus Sport-Clip vom 03.07.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 41 Sekunden.

Derniere in Singapur

«Am Sonntag wird das letzte Rennen meiner professionellen Radsport-Karriere sein», teilte der 39-jährige Brite bei Instagram mit. In Singapur wird er bei einem kleineren Rennen seinen Abschied feiern.

Zahlreiche Erfolge Box aufklappen Box zuklappen Neben den 35 Etappensiegen bei der Grande Boucle errang Cavendish unter andrem 3 Weltmeister-Titel auf der Bahn und einen, vor 13 Jahren, auf der Strasse. Zudem gewann er bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro Silber im Omnium.

Er habe das grosse Glück gehabt, während fast 20 Jahren das zu tun, was er am meisten liebe – und er könne jetzt sagen, dass er auf dem Rad alles erreicht habe, was möglich gewesen sei. Er habe im Radsport immer den Unterschied machen wollen. «Jetzt bin ich bereit zu sehen, was das nächste Kapitel für mich bereithält», schrieb Cavendish weiter.