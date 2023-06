Kein Fahrer hat an der Tour de Suisse öfter gejubelt als Peter Sagan. Der schillernde Slowake entschied an der Schweizer Landesrundfahrt insgesamt 18 Etappen für sich. Zum letzten Mal im Vorjahr, als der 33-Jährige das 3. Teilstück von Aesch nach Grenchen gewann.

Heuer befindet sich Sagan an der Tour auf Abschiedstour. Ende Saison beendet der Sprintspezialist seine Karriere als Strassenfahrer und wechselt zurück aufs Mountainbike. 2024 bei den Olympischen Spielen in Paris möchte Sagan gegen Nino Schurter und Co. antreten. In jener Sportart also, in der vor über 15 Jahren seine Karriere begann.

Kommt an der Tour de Suisse ein 19. Etappen-Erfolg dazu? Noch bleiben Sagan vier Möglichkeiten. Mit Blick auf den Etappenplan sind seine Chancen am Samstag am grössten. Die Etappe von Tübach nach Weinfelden dürfte eine Angelegenheit für die Sprinter werden. Zuvor stehen aber zwei Teilstücke in den Alpen an, welchen den Fahrern alles abverlangen.

Weshalb der 1. Etappensieg 2011 Sagan noch heute in bester Erinnerung ist, erfahren Sie im obigen Radio-Beitrag.