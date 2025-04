Legende: Überquert die Ziellinie als 2. Nicole Koller (Mitte). SRF

Im ersten Cross-Country-Rennen der Mountainbike-Saison fährt Nicole Koller beim Sieg von Samara Maxwell (NZL) als 2. auf das Podest.

Für Koller, die Junioren-Weltmeisterin von 2014, ist es die erste Podestplatzierung im Weltcup in ihrer Karriere.

Im Männerrennen verpassen Lars Forster (4.), Nino Schurter (5.) und Filippo Colombo (6.) das Podest knapp.

Nicole Koller musste sich im ersten Cross-Country-Rennen der Weltcup-Saison 2025 nach einer starken Aufholjagd einzig der Neuseeländerin Samara Maxwell geschlagen geben, die ihrerseits eine Sieg-Premiere bei der Elite feierte. Platz 3 sicherte sich die Amerikanerin Savilia Blunk.

In einem spannenden Rennen mit vielen Führungswechseln distanzierte Maxwell die Konkurrenz in der vorletzten von acht Runden und kam solo ins Ziel. Koller fiel nach starkem Start zwischenzeitlich zurück, kämpfte sich in der zweiten Rennhälfte aber wieder nach vorne und hatte am Ende grössere Kraftreserven als ihre Konkurrentinnen.

Keller verpasst das nächste Podest nur knapp

Alessandra Keller, die am Samstag in ihrem ersten Rennen nach überstandener Kreuzbandverletzung im Shorttrack auf Platz 3 gefahren war, verpasste das Podest als Vierte nur knapp. Sina Frei auf Platz 7 rundete das tolle Schweizer Teamergebnis ab. Ronja Blöchlinger (20.), Jolanda Neff (24.), Linda Indergand (28.) und Noëlle Buri (37.) konnten nicht mit den Schnellsten mithalten.

Ränge 4-6 für die Schweizer Männer

Bei den Männern fuhr das Team Specialized Factory Racing einen Dreifachsieg ein. Der Franzose Victor Koretzky feierte solo vor Teamkollege Christopher Blevins (USA) seinen 5. Weltcupsieg im Cross-Country. Bereits im Short Track hatte das Duo reüssiert – allerdings in umgekehrter Reihenfolge.

Den letzten Podestplatz schnappte sich zum Leidwesen der Schweizer der Chilene Martin Vidaurre Kossmann. Unmittelbar hinter ihm landeten Lars Forster (4.), Nino Schurter (5.) und Filippo Colombo (6.). Insbesondere die Leistung von Schurter, der im Mai 39 Jahre alt wird, gilt es hervorzuheben. In der 2. Runde warf ihn ein platter Hinterreifen auf Platz 33 zurück, der Bündner liess sich aber nicht unterkriegen.

Mathias Flückiger und Dario Lillo belegten die Ränge 13 und 14, während sich Fabio Püntener auf dem 20. Rang klassierte.

Der Mountainbike-Tross bleibt eine weitere Woche in Araxa. Dort finden am kommenden Wochenende weitere Rennen statt.

Mountainbike