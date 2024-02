Legende: Saisonstart nach Mass Marlen Reusser. Luc Claessen/Getty Images

Marlen Reusser zeigt sich bereits früh in der Saison in starker Form. Die 32-jährige Bernerin vom Team SD Worx liess sich den Gesamtsieg an der Valencia-Rundfahrt nicht mehr nehmen.

Reusser verteidigte in der 118 km langen Schlussetappe von Sagunt nach Valencia das orangefarbene Leadertrikot, das sie am Freitag mit dem Solosieg in der 2. Etappe übernommen hatte, erfolgreich. Den Etappensieg sicherte sich Elisa Balsamo aus Italien (Lidl - Trek) im Sprint. Die viertägige Rundfahrt in Spanien war trotz fehlendem World-Tour-Status stark besetzt.

01:48 Video Reusser hilft der Teamkollegin bei der Champagnerdusche Aus Sport-Clip vom 18.02.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 48 Sekunden.

World-Tour-Beginn am Samstag

Für Reusser ist es ein Saisonstart nach Mass. Dies in einem Jahr, das mit den Olympischen Sommerspielen in Paris und der Heim-WM in Zürich zwei besondere Highlights bereit hält. Vorerst gilt der Fokus der Olympia-Zweiten und zweifachen WM-Silbermedaillengewinnerin im Zeitfahren aber den Klassiker-Rennen.

Am Samstag wird Reusser bei Omloop Het Nieuwsblad in Belgien ihr erstes World-Tour-Rennen in dieser Saison bestreiten.