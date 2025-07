Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Verpasste den Gesamtsieg knapp Marlen Reusser (l.). Getty Images/Luc Claessen

Marlen Reusser beendet den Giro d'Italia Women auf dem 2. Gesamtrang.

Die Bernerin kann Titelverteidigerin Elisa Longo Borghini (ITA) nicht mehr abfangen.

In Imola schnappt sich Reussers Movistar-Teamkollegin Liane Lippert den letzten Tagessieg.

Marlen Reusser schliesst den Giro d'Italia Women auf dem 2. Gesamtrang ab. Die Bernerin hatte die Maglia Rosa am Samstag auf der Königsetappe an Elisa Longo Borghini verloren. Auf der 134 km langen Schlussetappe mit Ziel auf der Formel-1-Strecke in Imola konnte die Italienerin ihren Vorsprung konservieren und damit ihren Gesamtsieg aus dem Vorjahr wiederholen.

Reusser hatte den Giro als grosses Saisonziel ausgerufen und diesem alles untergeordnet. Am Samstag machte ihr ihre Gesundheit allerdings einen Strich durch die Rechnung. Die 33-Jährige hatte mit starkem Durchfall zu kämpfen, das Ziel auf dem Monte Nerone nach mehr als 3800 Höhenmetern erreichte sie völlig entkräftet.

Am Ende fehlen 18 Sekunden

Am Sonntag wartete man vergebens auf einen Angriff der Schweizerin. Sie hielt sich zusammen mit Longo Borghini im Feld auf. In Imola gewann Reusser den Sprint der Verfolgergruppe und sicherte sich mit dem 3. Platz noch 4 Bonussekunden. Damit beendet sie die Rundfahrt 18 Sekunden hinter der siegreichen Italienerin. Ohne gesundheitliche Probleme wäre der Gesamtsieg für die Siegerin des Auftaktzeitfahrens wohl möglich gewesen.

Siegerin der letzten Etappe wurde Liane Lippert. Die Deutsche ist bei Movistar Teamkollegin von Reusser und hatte bereits die 6. Etappe gewonnen.

Resultate