Die Vorfreude auf die Swiss Epic, das Mountainbike-Etappenrennen in Graubünden, ist bei Nino Schurter riesig.

Ab Dienstag treten Nino Schurter (34) und Lars Forster (27) beim Swiss Epic in die Pedalen. Während 5 Tagen geht’s für das Duo von Laax über Arosa bis nach Davos. Für den Olympiasieger von 2016 ein Heimspiel.

Schurter über …

… die Swiss Epic: «Ich freue mich sehr darauf, wir sind hier bei mir zu Hause. Auf diesen Trails bin ich grossgeworden. 3 der 5 Etappen kenne ich komplett. Manche Trails absolviere ich mehrmals pro Jahr.»

… deren Tücken: «Das Streckenprofil ist extrem hart. Es gibt viele Höhenmeter zu überwinden, vor allem zu Beginn. Später folgen dann ein paar ruppige Abfahrten.»

… den weiteren Saisonverlauf: «Uns steht ein intensiver Herbst bevor, mit zwei Weltcup-Rennen in Nove Mesto innert einer Woche, dann die WM in Leogang und die EM in der Schweiz.»

… die Planungsunsicherheit wegen Corona: «Ich habe mit dem Gedanken gespielt, das Jahr abzuhaken, weil man nicht wusste, ob Weltcup-Rennen stattfinden werden. Jetzt sieht es besser aus, es gibt Gesamtweltcup- und Weltranglistenpunkte zu holen. In Hinblick auf Tokio 2021 ist das für mich wichtig.»