Der alternde britische Sprintstar Mark Cavendish kehrt nach drei Jahren Absenz etwas überraschend an die Tour de France zurück. Der 36-Jährige gehört zum achtköpfigen Aufgebot des belgische Teams Deceuninck-QuickStep für die am Samstag in Brest startende Frankreich-Rundfahrt. Cavendish ersetzt den Iren Sam Bennett. Den letztjährigen Gewinner des grünen Punkte-Trikots plagen Knieprobleme. Nur die belgische Legende Eddy Merckx (34) hat an der Tour de France mehr Etappen gewonnen als Cavendish mit 30.