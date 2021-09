Legende: Vergreift sich im Ton Patrick Lefevere imago images

«Ich bin doch nicht das Sozialamt» - mit diesen Worten beantwortete der einflussreiche Rad-Manager Patrick Lefevere die Frage, wann es in seinem Team Deceuninck-Quick Step eine Frauen-Abteilung gebe. Er werde sich diesem Thema widmen, sobald es genügend starke Fahrerinnen gebe.

«Kein Interesse an ihm»

Lefeveres Aussage am Rande der WM in Flandern stiess etlichen Exponentinnen sauer auf. «Ich bin froh, dass er kein Interesse am Frauen-Radsport hat. Wir haben nämlich auch kein Interesse an ihm», kommentierte Ex-Weltmeisterin Lizzie Deignan (GBR). «Ein reizender Mann», sekundierte TV-Kommentatorin José Been ironisch.

Im WM-Strassenrennen vom Samstag haben die Fahrerinnen die Chance, Lefereve von ihrem Leistungsvermögen zu überzeugen. Das 157 km lange Rennen führt von Antwerpen nach Löwen, beinhaltet 20 kurze Anstiege über insgesamt 1047 Höhenmeter und gilt in der Innenstadt von Löwen mit vielen Kurven als technisch anspruchsvoll.

Schweiz mit 6 Fahrerinnen

Die Schweiz ist mit einem sechsköpfigen Team vertreten. Die Teamleaderinnen Marlen Reusser und Elise Chabbey werden unterstützt von den Mountainbikerinnen Sina Frei und Nicole Koller sowie von Caroline Baur und Nachwuchshoffnung Noemi Rüegg.

Die Vertreterinnen von Swiss Cycling gehören nicht zu den Favoritinnen, doch Reusser sagt: «Es wird sich über die Strategie und Taktik entscheiden, viele Szenarien sind denkbar.» Chabbey ergänzt: «Mit dem sechsköpfigen Team können wir etwas versuchen. In der Schlussphase geht es um die gute Positionierung.»

Niederlande mit Top-Team

Die Titelanwärterinnen Nummer 1 stammen aus dem niederländischen Lager. Dass sich Titelverteidigerin Anna van der Breggen bei ihrem Abschlussrennen in den Dienst ihrer Landsfrauen (u.a. Annemiek van Vleuten, Marianne Vos, Ellen van Dijk) stellen will, sagt alles über die Stärke von «Oranje», die sich für die Olympia-Schmach revanchieren wollen.

Herausgefordert werden die Niederländerinnen unter anderem von der belgischen Olympia-Vierten Lotte Kopecky, den Ex-Weltmeisterinnen Deignan und Marta Bastianelli (ITA), Giro-Siegerin Emma Norsgaard (DEN) oder Teamstaffel-Weltmeisterin Lisa Brennauer (GER). Überraschungs-Olympiasiegerin Anna Kiesenhofer (AUT) ist als Solistin am Start.