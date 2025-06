Legende: Distanzierte Stefan Bissegger um 1 Sekunde Mauro Schmid. Keystone/Gian Ehrenzeller/Archiv

Mauro Schmid sichert sich in Steinmaur erstmals den Schweizer Meistertitel im Zeitfahren.

Titelverteidiger Stefan Küng musste wegen einem Sturz am Vortag auf einen Start verzichten.

Bei den Frauen gewinnt Marlen Reusser mit fast 1 Minute Vorsprung ihren 5. Titel.

Mauro Schmid (Jayco AlUla) ist erstmals Schweizer Meister im Zeitfahren. Der amtierende nationale Meister auf der Strasse absolvierte die 19 km lange Strecke in Steinmaur in 22:01,25 Minuten. Schmid setzte sich bei seinem Heimspiel – er gehört dem VC Steinmaur an – mit dem hauchdünnen Vorsprung von 1,07 Sekunden vor Stefan Bissegger durch, der den Titel 2023 gewonnen hatte und bereits im Vorjahr Zweiter geworden war.

Titelverteidiger Stefan Küng hatte kurzfristig Forfait erklären müssen. Der Thurgauer war am Mittwoch auf einer Trainingsfahrt gestürzt, wie sein Team Groupama-FDJ in den sozialen Medien mitteilte. Er musste eine Wunde am Knie nähen lassen. Küng verzichtet auch auf das Strassenrennen am Sonntag. Sein Fokus liegt auf der am 5. Juli beginnenden Tour de France.

Hartmann klar entthront

Bei den Frauen ging der Titel an Marlen Reusser (Movistar). Die Siegerin der Tour de Suisse war als absolute Topfavoritin angetreten. Die Bernerin nahm der zweitplatzierten Jasmin Liechti fast eine Minute ab. Elena Hartmann, die den Titel jeweils in Abwesenheit von Reusser in den letzten drei Jahren gewonnen hatte, büsste auf den 19 km 1:06 Minuten ein und belegte Rang 3.