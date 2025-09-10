Die Schweizer Aufgebote für die erste Strassen-WM in Afrika (21. bis 28. September) sowie für die anschliessende EM in Südfrankreich stehen fest.

Legende: Erfrischung muss sein Marlen Reusser während des Giro d'Italia. Imago/LaPress

Wie Swiss Cycling mitteilt, wird angesichts der zeitlichen Nähe und der grossen geografischen Distanz zwischen den beiden Titelkämpfen voraussichtlich nur Marlen Reusser das volle Programm bestreiten.

Stefan Küng konzentriert sich auf die beiden Zeitfahren, während Stefan Bissegger – nicht zuletzt wegen der hügeligen Topografie in Ruandas Hauptstadt Kigali – seinen Fokus ganz auf das EM-Zeitfahren legt.

Der 2. Schweizer Starter im WM-Zeitfahren ist der aktuelle Strassen- und Zeitfahrmeister Mauro Schmid. Er bildet zusammen mit Marc Hirschi, Fabian Weiss sowie den Brüdern Jan und Fabio Christen das Quintett für das WM-Strassenrennen.

Septett bei den Frauen

Auch bei den Frauen ist die Schweiz stark aufgestellt: Neben der Tour-de-Suisse-Siegerin Reusser stehen Elise Chabbey, die Gewinnerin der Tour de Romandie, die Olympia-7. Noemi Rüegg, die aufstrebenden Ginia Caluori und Jasmin Liechti sowie Steffi Häberli und Elena Hartmann im Aufgebot. Letztere wird wie Reusser auch das WM-Zeitfahren bestreiten.

Strassen-WM