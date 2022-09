Nur eine Woche nach dem undankbaren vierten Platz an der WM in Les Gets verbuchte Camille Balanche ein Erfolgserlebnis.

Camille Balanche gewinnt als erste Schweizerin den Gesamtweltcup im Downhill. Die 32-jährige Neuenburgerin musste beim Finale im italienischen Val di Sole aber zittern.

Hätte die als Letzte gestartete Weltmeisterin Valentina Höll das Rennen zu ihren Gunsten entschieden, hätte sie die Schweizerin in der Gesamtwertung überholt. Die Österreicherin wurde jedoch 3., sodass Balanche der 5. Rang genügte. Den Sieg holte die Französin Myriam Nicole.

Mit Konstanz zum Ziel

Balanche hat sich das Glück mehr als verdient. An den ersten sechs Weltcup-Stationen stand sie stets auf dem Podest, dreimal triumphierte sie. Anfang August stürzte die Weltmeisterin von 2020 im Training und zog sich einen Schlüsselbeinbruch zu. Dennoch stand sie vor einer Woche an der WM in Les Gets am Start, dabei verpasste sie das Podest als Vierte um 0,758 Sekunden.

Nun wurde Balanche für ihren eisernen Willen mit dem Gesamtsieg im Weltcup belohnt. Vor einem Jahr war die Weltmeisterin von 2020 Gesamt-Dritte geworden. Erst 2017 wechselte Balanche zum Downhill.