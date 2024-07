Short Track in Les Gets

Alessandra Keller gewinnt das Short-Track-Rennen in Les Gets vor Puck Pieterse (NED).

Beim letzten Weltcup-Stopp vor Olympia teilt sich die Schweizerin ihre Kräfte optimal ein.

Die Schweizer Männer bleiben beim Sieg von Alan Hatherly ohne Podestplatz.

Alessandra Keller ist im 6. Short-Track-Rennen der Saison zum bereits vierten Mal auf das Podest gefahren. Im französischen Les Gets liess die 28-Jährige ihre Konkurrentinnen dank eines stark eingeteilten Rennens alle hinter sich. So feierte sie sogar den 2. Saisonsieg im Short Track.

Hinter Keller fuhren die Niederländerin Puck Pieterse und die Australierin Rebecca Henderson auf die weiteren Podestplätze. In der Short-Track-Gesamtwertung liegt die Schweizerin zwei Rennen vor Schluss klar in Führung. Die weiteren Schweizerinnen verpassten in Les Gets eine Topklassierung. Steffi Häberlin, Linda Indergand und Nicole Koller reihten sich nacheinander auf den Rängen 12, 13 und 14 ein.

Kein Podestplatz bei den Männern

Die Schweizer Männer verpassten das Podest. Thomas Litscher und Filippo Colombo fuhren als 5. und 6. in die Top 10, Litscher hatte das Rennen kurzzeitig sogar angeführt. Alan Hatherly (RSA) gewann vor Charlie Aldridge (GBR) und Samuel Gaze (NZL).