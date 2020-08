Mathias Flückiger feierte am Swiss Bike Cup in Gstaad einen überlegenen Sieg. Der WM-Zweite von 2019 gewann in Abwesenheit von Nino Schurter mit über einer halben Minute Vorsprung vor Anton Cooper (NZL) und seinem älteren Bruder Lukas Flückiger. Er übernahm damit vor dem abschliessenden Short Race am 24. Oktober im luzernischen Hochdorf die Führung in der Gesamtwertung.

Bei den Frauen setzte sich die Österreicherin Laura Stigger vor Alessandra Keller durch.