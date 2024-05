Jonathan Milan sichert sich seinen 3. Tagessieg am diesjährigen Giro. Er setzt sich bei der Sprintankunft in Cento durch.

Auf dem 13., komplett flachen Teilstück am Giro d'Italia sicherte sich Jonathan Milan (Lidl-Trek) im Sprint in Cento in der Region Emilia Romagna in der Po-Ebene den Tagessieg. Nach den technischen letzten Kilometern im Städtchen von Cento war es zum dritten Mal an dieser Italien-Rundfahrt der gross gewachsene Italiener, der als erster die Ziellinie überquerte.

00:19 Video Heir sprintet Jonathan Milan zu seinem 3. Etappensieg Aus Sport-Clip vom 17.05.2024. abspielen. Laufzeit 19 Sekunden.

Sehr frühe Attacke

Kaum war das Rennen in Riccione an der Adriaküste freigegeben worden, gab es den ersten erfolgreichen Fluchtversuch. Die drei Italiener Andrea Pietrobon, Manuele Tarozzi und Alessandro Tonelli, allesamt von Continental Teams, rissen gleich nach dem Start aus.

00:28 Video Drei Italiener reissen gleich am Start aus Aus Sport-Clip vom 17.05.2024. abspielen. Laufzeit 28 Sekunden.

Die drei führten das Rennen rund 120 Kilometer an, ohne dass sich viel tat. Rund 60 Kilometer vor dem Ziel kam es zu einer Attacke des Team Ineos’ aus dem Feld, bei dem dieses geteilt wurde. Der sprintstarke Milan fiel der Windkanten-Attacke zum Opfer und fand sich im hinteren Feld wieder.

43 Kilometer vor der Ankunft in Cento wurden die drei Ausreisser gestellt, wenige Kilometer später war auch das Feld wieder beisammen. Doch das Feld fuhr nur kurze Zeit geschlossen, ein weiterer erfolgreicher Angriff von Dries de Pooter und Martin Marcellusi (ITA) endete wenige Kilometer vor dem Ziel.

Pogacar weiter in Führung

Das flache 13. Teilstück hatte keine Auswirkungen auf das Gesamtklassement. Dieses wird weiterhin von Tadej Pogacar (Team UAE) angeführt. Der Slowene führt mit 2:40 Minuten vor Daniel Martinez (Bora-hansgrohe) und 2:56 Minuten vor Geraint Thomas (Ineos).

So geht es weiter

Die 14. Etappe am Samstag wird ein Einzelzeitfahren sein. Von Castiglione delle Stiviere geht es über 31 Kilometer an den Gardasee, nach Desenzano del Garda. Im Gegensatz zum ersten Zeitfahren wird es diesmal flach sein, lediglich 150 Höhenmeter gilt es zu bewältigen.