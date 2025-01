Noemi Rüegg trumpft beim Saisonstart in der World Tour gross auf. Die Schweizer Meisterin gewann in Australien die 2. Etappe und übernahm die Gesamtführung.

Legende: Kann sich zum Saisonstart in Australien hervortun Noemi Rüegg. imago images/frontalvision (Archiv)

Noemi Rüegg düpierte bei der Bergankunft der Tour Down Under am Willunga Hill die besten Kletterspezialistinnen. Die 23-jährige Zürcherin aus dem Team EF Education-Oatly setzte sich gut 500 m vor dem Ziel des 3,4 km langen Schlussanstiegs von der Konkurrenz ab und brachte 10 Sekunden Vorsprung auf die Niederländerin Silke Smulders ins Ziel. Rüeggs Landsfrau Elise Chabbey, die neu für das Team FDJ-Suez fährt , belegte mit 26 Sekunden Rückstand den 7. Platz.

«Ich kann es nicht in Worte fassen, wie sich das anfühlt», sagte Rüegg im Siegerinterview, nachdem sie ihre Freudentränen nicht zurückhalten konnte. Dank ihrem ersten Sieg auf höchster Stufe hat die Olympia-Siebte auch gute Chancen, die 3-tägige Rundfahrt als Gesamtsiegerin zu beenden.

Vor der hügeligen Schlussetappe führt sie die Overall-Wertung mit 15 Sekunden Vorsprung auf Smulders an. Nicht nur das ständige Auf und Ab, sondern auch das leicht ansteigende (Sprint-)Finale in Stirling dürften ihr liegen.

