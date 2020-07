Die Schweizer Tischtennis-Nationalspielerin Rahel Aschwanden startet an den Schweizer Meisterschaften im Zeitfahren vom Sonntag in Belp. Sie stand auf der Warteliste, kann nun aber dank der Absage einer Fahrerin starten. Für die 27-jährige mehrfache Schweizer Meisterin (Einzel, Mixed, Frauen-Doppel) handelt es sich um das erste Radrennen überhaupt. Sie bestritt indes an der «Tour de Suisse mit Michael Albasini» die 2. Etappe von Neuhausen nach Lachen über 180 km und überraschte da ihre Begleiter (u.a. Stefan Küng, Albasini, Alex Zülle, David Loosli) durch ihre Leistung.