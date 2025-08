Per E-Mail teilen

Am Samstag ging es auf das Dach der diesjährigen Tour de France Femmes, den 2000 Meter über Meer liegenden Col de La Madeleine. Der Schlussanstieg erstreckte sich über 20 der 112 Kilometer der 8. und vorletzten Etappe. 13 Fahrerinnen, darunter die Schweizerin im Bergpreis-Trikot, Elise Chabbey (FDJ - Suez), erreichten den Fuss des Berges als Fluchtgruppe rund 3 Minuten vor dem Feld.

Ferrand-Prévot lässt die Muskeln spielen

Im Laufe dieses Anstiegs arbeitete sich Mountainbike-Olympiasiegerin Pauline Ferrand-Prévot (Visma - Lease a bike) nach vorne. Eine nach der anderen Ausreisserin holte sie ein. 5,2 Kilometer vor dem Gipfel liess sie die letzten Konkurrentinnen stehen.

Den Col de La Madeleine erreichte die Französin solo, 1:35 Minuten vor Sarah Gigante (AG Insurance – Soudal). Teamkollegin Kimberley Le Court im Maillot Jaune war auf der ersten Abfahrt gestürzt, konnte aber weiterfahren. Im Schlussanstieg verlor sie viel Zeit und damit auch das Gelbe Trikot an Ferrand-Prévot. Am Sonntag steht zum Tour-Abschluss noch eine Bergetappe an.

