Legende: Keiner war auf dem Rad erfolgreicher als er Eddy Merckx. Getty Images/Mark Van Hecke

Sorge um Radsport-Ikone Eddy Merckx: Der 79-Jährige ist am Montag bei einer Ausfahrt in Mechelen gestürzt und hat sich offenbar einen Bruch der Hüfte zugezogen. «Er ist in einer Kurve ohne Kontakt ausgerutscht. Er verspürte sofort starke Schmerzen, er wird eine neue künstliche Hüfte brauchen», sagte Merckx' Schwester dem öffentlich-rechtlichen Sender VRT .

«Es ist ein dummer Unfall», bemerkte Merckx' Ehefrau Claudine gegenüber der Zeitung Het Nieuwsblad : «Zum Glück war er nicht allein, denn er war sehr verletzt.» Die Operation soll im Krankenhaus Herentals in der Provinz Antwerpen stattfinden.

Schon 2019 schwer gestürzt

Bereits im Herbst 2019 war Merckx, der wegen seines Siegeshungers «der Kannibale» genannt wurde, nach einem schweren Sturz zu einem mehrtägigen Krankenhausunfall gezwungen.

Merckx gewann je fünfmal die Tour de France und den Giro d'Italia, dazu einmal die Spanien-Rundfahrt. Bei jedem der fünf Monumente siegte er mindestens zweimal, Merckx war dreimal Strassen-Weltmeister. Seine 525 Tagessiege sind unerreicht im Profi-Radsport.