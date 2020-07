Jolanda Neff nahm beim Swiss Cup in Leukerbad eine Standortbestimmung vor. Der Sieg ging an Sina Frei.

Start in Mountainbike-Saison

Nach Milzriss, Lungenkollaps und Rippenbruch befindet sich Jolanda Neff erst wieder im Aufbau. Beim aufgrund der Corona-Pandemie verspäteten Start in die Mountainbike-Saison war die St. Gallerin trotzdem dabei, wurde am Swiss Cup in Leukerbad aber 34 Sekunden hinter Siegerin Sina Frei Zweite.

Neff beeindruckte in der zweiten Rennhälfte bereits wieder mit einer Aufholjagd, die sie indes nicht ganz nach vorne führte.

Schurter wird Favoritenrolle gerecht

Bei den Männern siegte Nino Schurter mit 17 Sekunden Vorsprung auf Mathias Flückiger. Dritter wurde der Franzose Jordan Sarrou mit bereits 70 Sekunden Rückstand.

Das Rennen in Leukerbad war bereits die Hauptprobe für die Schweizer Meisterschaften im olympischen Cross-Country, die am kommenden Wochenende wie 2019 in Gränichen im Kanton Aargau ausgetragen werden. Wie im Vorjahr werden die Titel im Rahmen des Swiss Bike Cup vergeben.