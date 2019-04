Vorjahressieger Primoz Roglic und der letztjährige Tour-de-France-Gewinner Geraint Thomas führen das Feld der Tour de Romandie an.

Roglic und Thomas Hauptattraktionen in der Romandie

Startschuss am Dienstag

Bild 1 / 6 Legende: Primoz Roglic Der Slowene stand bei seinem Sieg 2018 zum zweiten Mal auf dem TdR-Podest und gehört zu den ganz heissen Eisen. Reuters Bild 2 / 6 Legende: Geraint Thomas Letztes Jahr gewann er mit der Tour de France die wichtigste Rundfahrt überhaupt, heuer ist der Brite noch nicht richtig auf Touren gekommen. Imago Images Bild 3 / 6 Legende: Ilnur Sakarin Der Russe gewann die Rundfahrt in der Westschweiz 2015. Seine Stärken liegen vor allem im Kampf gegen die Uhr. Imago Images Bild 4 / 6 Legende: Simon Spilak Er gilt als Spezialist für kürzere Etappenrennen – und fühlt sich wohl in der Schweiz: Neben der TdR (2010) konnte der Slowene die Tour de Suisse bereits zweimal gewinnen (2015/17). Imago Images Bild 5 / 6 Legende: Tadej Pogacar Auch Spilaks Landsmann Pogacar ist immer für einen Etappensieg gut. Die diesjährige Baskenland-Rundfahrt schloss er auf Platz 6 ab. Imago Images Bild 6 / 6 Legende: Remco Evenepoel Auf den jungen Belgier darf man ebenfalls gespannt sein: Er wurde 2018 Junioren-Weltmeister im Strassenrennen und im Zeitfahren. Imago Images

Während Primoz Roglic in diesem Frühjahr mit dem Sieg bei Tirreno-Adriatico brillierte, ist Geraint Thomas noch weit von seiner Bestform entfernt. Spitzenresultate kann der Brite 2019 noch keine vorweisen, zuletzt musste er bei der Baskenland-Rundfahrt aufgeben.

Weitere interessante Namen im Teilnehmerfeld finden Sie in der Bilder-Galerie oben.

5 Pässe zum Höhepunkt

Zum Auftakt am 30. April messen sich die Fahrer in einem Einzelzeitfahren über 3,8 km mit Ziel in Genf. Da könnte es zu einem heissen Duell zwischen dem Schweizer Stefan Küng und dem Deutschen Tony Martin kommen.

Anschliessend stehen zwei Etappen für die Sprinter an, ehe es bergig wird. Die Königsetappe vom Samstag wird spektakulär, geht es doch über nicht weniger als fünf Pässe mit insgesamt 3643 Höhenmetern.

Live-Hinweis Die Tour de Romandie können Sie bei uns ab dem 30. April täglich ab 16:00 Uhr mitverfolgen, live auf SRF zwei und in der SRF Sport App. Die Etappen: Dienstag, 30. April: Prolog

Mittwoch, 1. Mai: Neuenburg - La Chaux-de-Fonds

Donnerstag, 2. Mai: Le Locle - Morges

Freitag, 3. Mai: Romont - Romont

Samstag, 4. Mai: Lucens - Torgon

Sonntag, 5. Mai: Zeitfahren Genf - Genf (SRF info)

Neben Küng sind 14 weitere Schweizer für die Tour gemeldet, darunter Küngs Groupama-FDJ-Teamkollegen Sébastien Reichenbach, Steve Morabito und Kilian Frankiny. Mathias Frank und Silvan Dillier stehen für AG2R am Start.

