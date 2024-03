Am Samstag steht das Eintagesrennen Strade Bianche auf dem Programm. Ein Schweizer Duo will um den Sieg fahren.

Strade Bianche am Samstag

Legende: Sind ein entscheidender Bestandteil Die weissen Schotterabschnitte. Keystone/Gian Mattia D'Alberto/LaPresse via AP

Am Samstag gilt es für die Radprofis in der Toskana ernst. Beim Eintagesrennen Strade Bianche sind insgesamt 215 km mit Start und Ziel in Siena und nicht weniger als 71 km auf den namensgebenden Schotterstrassen zu bewältigen. Die Siegerliste der letzten vier Jahre ist hochkarätig besetzt: Mit Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Tadej Pogacar und Thomas Pidcock sicherten sich seit 2020 absolute Topstars den Triumph.

Auch für die Schweiz gab es in Siena schon Siege zu bejubeln. Fabian Cancellara setzte sich 2008, 2012 und 2016 auf den Strade Bianche durch. Bei der Austragung 2024 am Samstag werden sieben Schweizer am Start sein. Die grössten Hoffnungen ruhen auf Marc Hirschi. Der Berner stellte seine gute Frühform mit dem Sieg bei der Drôme Classic durch. Einiges zutrauen kann man auch Stefan Küng.

Für Hirschis Team UAE Emirates ist in Siena auch Jan Christen am Start. Bei Groupama-FDJ wird Küng unter anderem von Landsmann Fabian Lienhard begleitet. Im Aufgebot des Schweizer Tudor-Teams stehen zudem Nils Brun, Sébastien Reichenbach und Roland Thalmann.