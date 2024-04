Per E-Mail teilen

Legende: Wird während der Königsetappe befahren Der Nufenenpass. Keystone / Gian Ehrenzeller

Vier Bergankünfte und ein Bergzeitfahren prägen die Tour de Suisse 2024, die am 9. Juni mit einem knapp 5 Kilometer langen Zeitfahren in Vaduz beginnt und am 16. Juni endet. Die geplante Strecke ist 950 Kilometer lang und gespickt mit fast 19'000 Höhenmetern. «Nur die besten Bergfahrer werden um den Gesamtsieg mitreden können», erwartet Tour-Direktor Olivier Senn.

Ab der 4. Etappe folgen hintereinander vier Bergankünfte: auf dem Gotthardpass, im Tessiner Bergdorf Cari, in Blatten-Belalp und in Villars-sur-Ollon. Die 6. Etappe von Locarno nach Blatten-Belalp darf als Königsetappe bezeichnet werden – mit 3500 Höhenmetern, dem Nufenenpass und der Bergankunft. Enden wird die TdS mit einem Bergzeitfahren von Aigle nach Villars-sur-Ollon über 15 Kilometer mit fast 900 Höhenmetern.

Die 4. Ausgabe der Tour de Suisse der Frauen, die am 15. Juni beginnt, führt über 330 Kilometer und etwas mehr als 6600 Höhenmeter. Die Frauen werden auf der gleichen Strecke wie die Männer ebenfalls ein Bergzeitfahren nach Villars-sur-Ollon absolvieren.