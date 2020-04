Die Tour de Romandie und die Tour de Suisse mussten aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. An den beiden Rundfahrten wäre – als Fördermassnahme im Hinblick auf die Strassen-WM 2020 in Aigle-Martigny sowie 2024 in Zürich – je eine Auswahl des Schweizer Nationalteams am Start gewesen.

Als Ersatzprogramm wurde nun «The Digital Swiss 5» auf die Beine gestellt. Swiss Cycling spielt bei der Premiere einen Part und misst sich mit den World-Tour-Equipen.

5 Etappen mit einem Trio pro Team

Die «5» steht für die Anzahl der kurzen, rund eine Stunde lang dauernden Indoor-Cycling-Rennen, die vom Mittwoch, 22. April, bis Sonntag, 26. April, ausgetragen werden. Die Wettkämpfe werden jeweils ab 17 Uhr auf SRF zwei live übertragen. Mehr Infos gibt es hier, Link öffnet in einem neuen Fenster.

Pro Team und Tag treten 3 Fahrer an – jeder daheim auf der Rolle; das verbindende Element ist die Software des Indoor-Training-Anbieters Rouvy.

Der Schweizer Nationaltrainer Marcello Albasini hat bereits 9 Athleten nominiert.