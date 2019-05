Tagessieg an Franzose Peters

Legende: Fühlt sich in der «Maglia rosa» sichtlich wohl. Richard Carapaz. Keystone

Richard Carapaz hat auch auf der 17. Etappe des Giro d'Italia seinen gefährlichsten Gegnern einige Sekunden abgenommen. Auf dem letzten Kilometer setzte der Ecuadorianer einen weiteren Nadelstich.

Am Tag seines 26. Geburtstags attackierte er in der Schlusssteigung nach Antholz und nahm seinen gefährlichsten Gegnern, Vincenzo Nibali (It) und Primoz Roglic (Sln), weitere 7 Sekunden ab. Damit liegt Carapaz im Gesamtklassement 1:54 Minuten vor Nibali, 2:16 vor Roglic.

Die Siegpremiere und das besondere Duell

Den Tagessieg sicherte sich Nans Peters, der seinen ersten Profi-Sieg errang. Der 25-jährige Franzose setzte sich 16 km vor dem Ziel aus einer 18 Mann umfassenden Ausreissergruppe ab. Passend zum Zielort fand in Antholz ein spezielles Duell statt: Biathletin Dorothea Wierer forderte Rad-Altstar Gilberto Simoni.

Am Donnerstag bietet sich den übrig gebliebenen Sprintern die letzte Chance auf einen Etappensieg. Das 18. Teilstück führt nach Santa Maria di Sala bei Venedig. Die letzten 60 der 222 km sind total flach. Danach folgen noch zwei schwere Bergetappen und am Sonntag das Einzelzeitfahren in Verona.