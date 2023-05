Die Bernerin belegt in der 4. Etappe der Vuelta Femenina den 3. Platz.

Podestplatz für Reusser an der Vuelta

Tagessieg an Voss

Legende: Wusste zu überzeugen Marlen Reusser. imago images/Beautiful Sports (Archivbild)

Marlen Reusser hat in der 4. Etappe der Vuelta Femenina den 3. Platz belegt. Die 31-jährige Bernerin aus dem Team SD Worx musste sich auf den 133 Kilometern von Cuenca nach Guadalajara erst im Sprint geschlagen geben, nachdem sie kurz vor dem Ziel erfolglos einen letzten Angriff versucht hatte.

Der Etappensieg ging an die niederländische Mehrfach-Weltmeisterin Marianne Voss (Jumbo-Visma), die auch das Gesamtklassement der sieben Teilstücke umfassenden Spanien-Rundfahrt anführt.

Reusser liegt 44 Sekunden dahinter auf dem 9. Platz, Landsfrau Elise Chabbey (in Guadalajara 7.) belegt in der Gesamtwertung Platz 5 (35 Sekunden zurück) und führt das Bergpreisklassement an.