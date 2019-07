TdF-Einzelzeitfahren in Pau

Tour-Leader Julian Alaphilippe gewinnt das Einzelzeitfahren in Pau über 27,2 km vor Geraint Thomas.

Damit baut der Franzose die Gesamtführung aus.

Die Mitfavoriten Stefan Küng und Wout van Aert stürzen. Während der Schweizer weiterfahren konnte, musste der Belgier aufgeben.

Julian Alaphilippe versetzt die Franzosen weiter in Ekstase. Der Leader der Tour de France gewann überraschend das Einzelzeitfahren in Pau und ist damit definitiv ein ganz heisser Anwärter auf den Gesamtsieg.

Der 27-Jährige startete als Letzter in den Kampf gegen die Uhr und lag bei sämtlichen Zwischenzeiten in Führung. Im Ziel lag Alaphilippe 14 Sekunden vor Vorjahressieger und dem ersten Verfolger Geraint Thomas. Damit beträgt sein Vorsprung im Gesamtklassement auf den Briten 1:26 Minuten. Der Franzose ist zudem der einzige Fahrer, der an der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt 2 Etappen gewinnen konnte.

Küng verliert viel Zeit

Für Stefan Küng endete das Zeitfahren mit einer Enttäuschung. Der Zeitfahrspezialist kam in einer Kurve zu Fall. Der 25-Jährige konnte das Zeitfahren zwar fortsetzen, verlor aber viel Zeit. Im Ziel waren es 1:50 Minuten Rückstand auf den Sieger. Dies reichte nur zu Rang 27.

Favorit Van Aert bleibt am Absperrgitter hängen

Das Zeitfahren wurde von einem üblen Sturz von Mitfavorit Wout van Aert überschattet. Der Belgier war auf Bestzeitkurs, steuerte kurz vor dem Ziel eine enge Rechtskurve aber zu direkt an. Der Tour-Debütant aus Belgien, am Dienstag noch gefeierter Sprintsieger der 10. Etappe nach Albi, blieb mehrere Minuten liegen. Sein Team vermeldete später eine tiefe Fleischwunde im rechten Oberschenkel. Die Tour ist für ihn damit definitiv zu Ende.

Der Tourmalet ruft

Am Samstag kommen die Radfans bei der 14. Etappe voll auf ihre Kosten. Mit dem Col du Tourmalet steht ein Klassiker auf dem Programm. 117,5 km lang ist das Teilstück, Spektakel ist aber vor allem auf den letzten 19 Kilometern garantiert. So lange ist der Aufstieg auf den Tourmalet, die durchschnittliche Steigung beträgt 7,4%. SRF zwei überträgt die Etappe ab 15:00 Uhr live.

