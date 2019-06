Seit der Umbenennung von «Sky» zu «Ineos» Anfang Mai hat das britische Radsport-Team wahrlich keine glückliche Zeit durchgemacht.

Zunächst verunfallt Leader Chris Froome beim Training am Criterium du Dauphiné schwer. Wegen diverser Knochenbrüche fehlt der 4-fache Tour-de-France-Sieger an der «Grande Boucle».

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Sturz vor Dauphiné-Zeitfahren Froome verpasst nach Sturz die Tour de France

An der Tour de Suisse erwischt es Geraint Thomas auf der 4. Etappe. Der 33-Jährige stürzt und muss die Schweizer Landesrundfahrt aufgeben. Zur Tour de France sollte er wieder fit sein – doch reicht das, um in Frankreich zu gewinnen?

Und dennoch wird 2 Wochen, bevor in Brüssel die 106. Austragung der Tour de France beginnt, bei Ineos gejubelt. Der Grund dafür: Egan Bernal.

Geraint ist unser Leader und ich werde da sein, um ihm zu helfen.

Der 22-jährige Kolumbianer, der bereits an der letzten Tour mit dem 15. Platz aufhorchen liess, sprang für den ausgeschiedenen Thomas in die Bresche und gewann die Tour de Suisse auf souveräne Art und Weise. Es war nach dem Sieg bei Paris-Nizza bereits der 2. grosse Erfolg des Supertalents in dieser Saison.

Bernal der «heimliche» Trumpf

An der Tour de France dürfte dennoch wieder Thomas die Ineos-Equipe als Leader anführen. «Ich werde nicht sagen, dass ich zu den Favoriten gehöre. Geraint ist unser Leader und ich werde da sein, um ihm zu helfen», so Bernal am Sonntag.

Doch sollte Titelverteidiger Thomas in den 2 Wochen bis zum Tour-Start doch nicht richtig in Form kommen, verfügt Ineos immer noch über seine «Geheimwaffe». Nicht schlecht, wenn der 3. Siegfahrer im Team Bernal heisst und mit dem TdS-Gesamtsieg im Gepäck nach Frankreich reist.

Sendebezug: SRF info, sportlive, 23.06.2019, 13.00 Uhr