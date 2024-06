Demi Vollering entscheidet die Tour de Suisse der Frauen für sich.

Das 4. und letzte Teilstück über 127,5 km in und um Champagne wird ebenfalls zur Beute der Niederländerin.

Elise Chabbey gewinnt wie im letzten Jahr die Bergpreiswertung.

Letztes Jahr hatte sich Demi Vollering (SD Worx) an der Tour de Suisse noch Teamkollegin Marlen Reusser geschlagen geben müssen. In Abwesenheit der Schweizerin (krank) hat die Niederländerin die Neuauflage souverän gewonnen.

In der letzten Etappe mit Start und Ziel in Champagne am Neuenburgersee lief die 27-Jährige nicht Gefahr, ihren Vorsprung von knapp anderthalb Minuten auf die Konkurrenz noch zu verlieren. Am Ende der 127,5 Kilometer entschied Vollering auch noch den Sprint einer Vierergruppe für sich und gewann damit 3 von insgesamt 4 Etappen. Zwischen sich und die Konkurrenz legte sie eine Differenz von 1:28 Minuten und mehr.

Vollering gewann ihre vierte Rundfahrt hintereinander in diesem Jahr. «Die Tour de Suisse ist für mich fast ein Heimrennen. Hier zu triumphieren, ist sehr schön», so die Niederländerin, die seit mehreren Jahren in der Schweiz wohnt.

Häberlin auf dem guten 5. Platz

Elisa Longo Borghini (ITA/Lidl-Trek) wurde vor Neve Bradbury (Canyon/SRAM Racing) Etappenzweite, konnte die Australierin im Gesamtklassement aber nicht mehr von Platz 2 verdrängen. Katerzyna Niewiadoma (POL/Canyon/SRAM Racing), die ebenfalls mit den Besten des Tages ankam, arbeitete sich auch in der Endabrechnung noch auf Platz 4 vor.

Für das Schweizer Ausrufezeichen des Tages sorgte Steffi Häberlin. Die Mountainbike-Spezialistin fuhr ein aktives Rennen und lange in der Ausreissergruppe mit. Als erste Verfolgerin des Spitzenquartetts konnte sie sich schliesslich über Platz 5 freuen.

Chabbey erneut beste Bergfahrerin

Einen Erfolg feierte auch Elise Chabbey (Canyon/SRAM Racing), die dank ihrer Parforce-Leistung auf der ersten Etappe wie bereits vor einem Jahr die Bergwertung für sich entschied. Dies hatte schon vor dem Schlussakt festgestanden. Chabbey ist als Gesamt-14. (9:38 Minuten Rückstand auf Vollering) ausserdem beste Schweizerin an der Heim-Rundfahrt.

