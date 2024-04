Vingegaard bei Baskenland-Sturz an der Lunge verletzt

Legende: Weiter unter ärztlicher Aufsicht Jonas Vingegaard. imago images/Sirotti

Wie sein Team Visma – Lease a bike am Freitag mitteilte, erlitt Jonas Vingegaard zusätzlich zu einem gebrochenen Schlüsselbein sowie mehreren gebrochenen Rippen auch eine Lungenquetschung sowie einen Pneumothorax. Das ergaben weitere Untersuchungen im Krankenhaus. Der dänische Tour-de-France-Sieger habe eine ruhige Nacht hinter sich und bleibe bis auf Weiteres unter ärztlicher Aufsicht.

Vingegaard war am Donnerstag auf der 4. Etappe wie Primoz Roglic, Remco Evenepoel und fünf weitere Fahrer rund 35 km vor dem Ziel in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen. Vingegaard rauschte mit hoher Geschwindigkeit in einen Betongraben.

Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie Vingegaard minutenlang in stabiler Seitenlage von Betreuern erstversorgt wurde. Der Rücken des 27-Jährigen war blutüberströmt. Er musste mit einer Trage abtransportiert werden und wurde in eine Klinik gefahren. Das Rennen wurde nach dem Massensturz lange unterbrochen.