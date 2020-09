Legende: Geht in die Offensive Nairo Quintana. imago images

Bei Quintanas Team Arkéa-Samsic hatte es nach Ende der Tour de France zwei Festnahmen gegeben. «Ich war in meinem ganzen Sportlerleben immer ein sauberer Fahrer», versicherte Quintana in den sozialen Medien.

«Völlig legale Präparate»

Bei ihm sei «nie eine Dopingsubstanz gefunden» worden, erklärte der 30-jährige Kolumbianer. «Die Behörden betraten mein Zimmer und beschlagnahmten völlig legale Vitaminpräparate, obwohl sie den französischen Behörden vielleicht nicht bekannt waren», so Quintana weiter.

Die Staatsanwaltschaft in Marseille hat Untersuchungen aufgenommen, nachdem am vergangenen Mittwoch eine Durchsuchung im Hotel des bretonischen Teams stattgefunden hatte. Französischen Medienberichten zufolge steht unter anderem Dayer Quintana – wie sein Bruder Nairo in Diensten der Franzosen – im Fokus der Ermittlungen.

Teamarzt und Physiotherapeut in Haft

Bei den beiden Personen in Gewahrsam handelt es sich laut Le Parisien um einen Teamarzt und einen Physiotherapeuten. Bei beiden seien «viele Gesundheitsprodukte und Medikamente gefunden worden».