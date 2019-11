Legende: Mit dem Schweizer Kreuz auf der Brust unterwegs Roland Thalmann bestritt heuer im Nationaltrikot die Tour de Suisse. Keystone

Die Abmachung der Starterlaubnis bei der TdS dient als Fördermassnahme im Hinblick auf die Heim-Weltmeisterschaften 2020 in Aigle-Martigny und 2024 in Zürich. So ist gewährleistet, dass sich hiesige Talente trotz fehlendem einheimischem World-Tour- und Pro-Continental-Team im grossen Schaufenster präsentieren können.

Bei der Erstauflage 2019 gelang das den Schweizern hervorragend.

Auch Tour de Romandie steht zur Diskussion

Swiss Cycling strebt für nächstes Jahr zudem eine neuerliche Teilnahme der Landesauswahl an der Tour de Romandie (28. April bis 3. Mai) an. Die diesbezüglichen Verhandlungen mit dem Westschweizer Veranstalter sind noch im Gang.