Die Mountainbike-WM im Wallis ist über den ganzen Kanton verteilt. Von Monthey über Champéry, Zermatt und Crans-Montana bis ins Oberwallis nach Bellwald: Überall finden Rennen statt.
Bei der Elite geht es zwischen dem 1. und dem 14. September um insgesamt 17 Medaillensätze. Neben bekannten Disziplinen wie Cross Country, Short Track und Downhill stehen auch Entscheidungen im Enduro oder Pump Track an. Im Cross Country und Enduro gibt es zudem die «E-Variante» mit elektrischem Hilfsmotor.
Der Höhepunkt ganz zum Schluss
Insgesamt 119 Athletinnen und Athleten hat Swiss-Cycling für sämtliche Rennen (inklusive U23 und U19) aufgeboten. Alleine für das Marathon-Rennen der Männer sind 23 Schweizer gemeldet.
Die ersten Entscheidungen fallen am kommenden Montag im Enduro und E-Enduro. Den Abschluss der Wettkämpfe bilden am 13. (Frauen) und 14. September (Männer) die Rennen in der olympischen Disziplin Cross Country. Dabei wird Nino Schurter das zweitletzte Rennen seiner Karriere bestreiten. Eine Woche später beim Weltcup in Lenzerheide ist Schluss.
Die 17 Entscheidungen bei der Elite
|Datum
|Disziplin
|Ort
|01.09.
|Enduro, F&M
|Bellwald
|01.09.
|E-MTB Enduro, F&M
|Bellwald
|04.09.
|E-MTB Cross Country, F&M
|Bellwald
|05.09.
|Pump Track, F&M
|Monthey
|06.09.
|Marathon, F&M
|Verbier
|07.09.
|Downhill, F&M
|Champéry
|09.09.
|Short Track, F&M
|Zermatt
|11.09.
|Cross Country, Mixed Team
|Crans-Montana
|13.09.
|Cross Country, Frauen
|Crans-Montana
|14.09.
|Cross Country, Männer
|Crans-Montana