Von Mittwoch bis Sonntag finden in Cheile Gradistei die MTB-Europameisterschaften statt. Die Schweizer Top-Cracks fehlen.

An der Mountainbike-EM kann sich die 2. Garde präsentieren

Titelkämpfe in Rumänien

Legende: Hat gut lachen Bei der letzten Weltcup-Station in Brasilien überzeugte die 27-jährige Nicole Koller mit Rang 7. Keystone/Maxime Schmid

In einer Saison mit Olympischen Sommerspielen (ab 26. Juli) und Weltmeisterschaften (ab 26. August) fliegt die Mountainbike-EM, die am Mittwoch im rumänischen Cheile Gradistei startet, etwas unter dem Radar. Weil die kontinentalen Titelkämpfe zudem nicht als Olympia-Selektionswettkämpfe definiert worden sind, ist die Schweiz insbesondere bei der Elite nicht mit der Crème de la Crème am Start.

Bei den Frauen schickt Swiss Cycling Ramona Forchini und Nicole Koller ins Rennen. Bei den Männern stehen der formstarke Teamleader Filippo Colombo, Lars Forster, Thomas Litscher und Luca Schätti am Start. Etwas grösser ist das Schweizer Aufgebot bei den Kategorien U23 und U19. In Rumänien wird um die EM-Titel im Cross Country, im Short Track sowie in der Staffel gefahren.

Dies sind die wichtigsten Entscheidungen:

Donnerstag, 16:00 Uhr: Short Track, Frauen, Elite

Donnerstag, 16:45 Uhr: Short Track, Männer, Elite

Freitag, 15:00 Uhr: Mixed-Staffel

Sonntag, 13:00 Uhr: Cross Country, Frauen, Elite

Sonntag, 16:00 Uhr: Cross Country, Männer, Elite