Tadej Pogacar gewinnt die 15. Etappe der Tour de France über 197,7 Kilometer von Loudenvielle auf das Plateau de Beille.

Jonas Vingegaard kann dem Angriff des Slowenen im Schlussaufstieg nicht folgen und verliert über eine Minute.

Im Gesamtklassement weist Pogacar neu über 3 Minuten Vorsprung auf den Dänen auf.

Mit über 4'800 Höhenmetern hatte es die 15. Etappe der Tour de France am französischen Nationalfeiertag in sich. Nach 4 Anstiegen der 1. Kategorie wartete zum Schluss des Teilstücks ein Anstieg der höchsten Kategorie auf die Fahrer. Wenig überraschend waren es wieder die beiden Giganten Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard, die auf dem «Plateau de Beille» den Tagessieg unter sich ausmachten.

Das Team Visma- Lease a bike hatte das Tempo fast während der ganzen Etappe kontrolliert in der Hoffnung, Pogacar an diesem heissen Sonntag müde zu fahren. Doch es sollte das Gegenteil eintreffen: 10,5 Kilometer vor Schluss klinkte Vingegaards letzter Helfer aus und der Däne verschärfte das Tempo. Pogacar konnte als einziger Fahrer scheinbar mühelos folgen.

Vorentscheidung im Gesamtklassement

Die beiden Rivalen fuhren einige Minuten Rad an Rad in Richtung Ziel, bis Pogacar 5,5 Kilometer vor dem Ziel den entscheidenden Angriff lancierte. Vingegaard konnte wie schon am Samstag nicht folgen. Er brach auf dem letzten Abschnitt gar ein und büsste über eine Minute auf den Slowenen ein. Pogacar hingegen feierte souverän seinen 2. Etappensieg in Folge an der Tour und hat das «Maillot jaune» fest im Griff.

Tour führt Maskenpflicht wieder ein Box aufklappen Box zuklappen Aufgrund steigender Corona-Fälle führen die Organisatoren der Tour de France erneut eine Maskenpflicht in bestimmten Bereichen ein. Die Tour teilte mit, dass bis zum Ende der Rundfahrt Masken tragen muss, wer in Kontakt mit den Fahrern kommt. Das betrifft den jeweiligen Busparkplatz, den Bereich hinter der Ziellinie und die zwei für Medienvertreter eingerichteten Mixed-Zonen.

Als Dritter kam der Belgier Remco Evenepoel mit 2:51 Minuten Rückstand ins Ziel. Damit sind die Podiumsplätze an der Tour vor der letzten Woche wohl bezogen. Der Gesamtleader liegt über 3 Minuten vor Vingegaard, der wiederum mehr als 2 Minuten vor Evenepoel auf dem 2. Rang liegt.

Legende: Reisst an dieser Tour zum 3. Mal die Arme in die Höhe Tadej Pogacar. Keystone/Daniel Cole

Fluchtgruppe überlebt erneut nicht

Nicht nur was den Etappensieger anbelangte, wiederholte sich die Geschichte vom Samstag. Wie bereits auf der 14. Etappe hielt sich eine grosse Fluchtgruppe lange an der Spitze des Rennes. Richard Carapaz liebäugelte am Fuss des Schlussaufstiegs noch mit dem Etappensieg, wurde von Vingegaard und Pogacar 9 Kilometer vor dem Ziel aber ein- und überholt.

So geht es weiter

Nach den zwei harten Bergetappen wartet auf die Fahrer am Montag ein wohlverdienter Ruhetag. Die letzte Woche der Tour de France wird am Dienstag mit der wohl letzten Sprintetappe lanciert und endet am Sonntag mit einem abschliessenden Zeitfahren in Nizza. Alle Teilstücke sehen Sie live bei SRF.