Groves' Flucht wird belohnt – Pogacar in Gelb nach Paris

Legende: Bejubelt seine gelungene Flucht Kaden Groves. Keystone/Christoph Petit Tesson

Kaden Groves (AUS/Alpecin - Deceuninck) gewinnt die 20. Etappe der Tour de France von Nantua nach Pontarlier solo.

16 Kilometer vor dem Ziel setzt sich Groves aus einer dreiköpfigen Spitzengruppe ab.

Am Sonntag wird Tadej Pogacar (SLO/Team UAE) mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit zum 4. Mal die Tour de France gewinnen.

Eine dreiköpfige Spitzengruppe war auf dem Weg in Richtung Pontarlier, als Kaden Groves 16 Kilometer vor dem Etappenziel seine Chance witterte: Der Australier griff aus der Spitzengruppe an und liess seine beiden Fluchtkollegen stehen. Diese waren zu keiner Reaktion imstande, Groves radelte im Zeitfahrmodus dem ersten Tour-Etappensieg seiner Karriere entgegen. Damit hat der 26-Jährige nun an allen drei Grand Tours Etappensiege eingefahren.

Unruhige Etappe – Schmid im Glück

Kaum war die Etappe freigegeben gewesen, wurde attackiert. Einer, der wieder in eine Spitzengruppe fuhr, war Mauro Schmid. Der Schweizer Jayco-AlUla-Fahrer trat auch ungewollt in Erscheinung: Er stürzte in einer Kurve, kam aber mit dem Schrecken davon. Schmid war nicht der einzige, der auf dieser mehrheitlich regnerischen Etappe zu Fall kam. Kurz vor Schmids Sturz hatte sich eine Ausreissergruppe mit 13 Fahrern aufgemacht. Rund 60 Kilometer lang fuhren diese 13 Fahrer Pontarlier entgegen.

Danach wurde immer wieder angegriffen, diverse Fahrer sahen ihre Chance auf einen Etappensieg. Wirklich absetzen konnte sich aber niemand – bis Kaden Groves 16 Kilometer vor dem Ziel entscheidend in die Pedale trat.

Pogacars Triumphfahrt nach Paris

An der Spitze der Gesamtwertung kam es zu keinen Verschiebungen: Tadej Pogacar erreichte Pontarlier in einer Gruppe mit dem Gesamt-2., Jonas Vingegaard vom Team Visma - Lease a bike, mit einem Rückstand von rund 7 Minuten auf Etappensieger Groves. Auf der letzten Etappe wird traditionellerweise nicht mehr angegriffen, deshalb ist dem Slowenen der 4. Gesamtsieg aller Voraussicht nach nicht mehr zu nehmen.

Pogacars Triumphfahrt von Mantes-La-Ville nach Paris ist nur 132,3 Kilometer lang und dürfte zur Beute der Sprinter werden. Bei der 7. Durchfahrt auf den Champs-Élysées geht es um den letzten Etappensieg der Frankreich-Rundfahrt 2025. Inspiriert von den Olympischen Spielen 2024 wurde der Montmartre ins Programm aufgenommen, der Hügel mit der berühmten Sacré-Coeur-Kirche wird 3 Mal befahren.

Tour de France