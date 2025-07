Bild 4 von 8. Primoz Roglic (35/Red Bull - Bora-hansgrohe). Seit der krachenden Niederlage gegen Pogacar 2020 an der Planche des Belles Filles hat der Slowene keine Tour de France mehr zu Ende gefahren. Heuer war ihm auch am Giro das Glück nicht hold. Für den vierfachen Vuelta-Sieger wird es in erster Linie darum gehen, von Stürzen verschont zu bleiben.

