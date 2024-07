Das erste Einzelzeitfahren der Tour de France entscheidet Zeitfahrweltmeister Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) für sich.

Evenepoel holt sich den Sieg auf der 7. Etappe mit 12 Sekunden Vorsprung auf Tadej Pogacar (UAE Emirates), der das Gelbe Trikot behält.

Stefan Küng beendet das 25,3 Kilometer lange Rennen gegen die Uhr als bester Schweizer auf dem 10. Rang.

Lange Zeit führte der Belgier Victor Campenaerts das Klassement des ersten Zeitfahrens an der Tour de France an. Doch dann starteten die Gesamtklassementsfahrer in Nuits-Saint-Georges und nahmen die 25,3 Kilometer nach Gevrey-Chambertain in Angriff.

Erst unterbot Primoz Roglic (Red Bull – Bora hansgrohe) die Zeit von Campenaerts. Doch Roglics Zeit auf dem Leaderthron sollte nur von kurzer Dauer sein. Denn Zeitfahrweltmeister Remco Evenpoel (BEL) zeigte, weshalb er der beste der Welt in dieser Disziplin ist, nahm Roglic über eine halbe Minute ab und holte sich den Etappensieg.

Pogacar bleibt in Gelb

Zwischen Evenepoel und Roglic reihte sich Tadej Pogacar (UAE Emirates) auf Rang 2 ein. Der Slowene verlor 12 Sekunden auf den Tagessieger und behält damit das Gelbe Trikot. Sein Vorsprung auf Evenepoel im Gesamtklassement schrumpfe auf 33 Sekunden. Jonas Vingegaard (Visma – lease a bike) brauchte 37 Sekunden länger als Evenepoel für die 25,3 Kilometer und beendete das Zeitfahren hinter Roglic auf Rang 4.

Hier fährt Remco Evenepoel zum Zeitfahrsieg an der Tour

Küng hadert mit der Kette

Stefan Küng klassierte sich als bester Schweizer auf Rang 10 – doch es wäre noch mehr drin gelegen für den 30-Jährigen. Denn dem Thurgauer war zwischendurch die Kette rausgeflogen, er konnte sie zwar im Fahren wieder montieren, büsste deswegen aber an Zeit ein. Am Schluss fehlte ihm eine Minute auf die Bestzeit. Stefan Bissegger beendet das Zeitfahren auf dem 12. Platz (+1:14 Minuten).

Hier erreicht Küng das Ziel

So geht es weiter

Am Samstag steht eine leicht hügelige Etappe von Semur-en-Auxois nach Colombey-les-Deux-Églises auf dem Programm. Auf 183,4 Kilometern gilt es sehr viele kleine Aufstiege zu bewältigen, kumuliert ergeben sie rund 2'400 Höhenmeter.