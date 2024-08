Legende: Siegt auch in Rotterdam Charlotte Kool. IMAGO / ANP

Charlotte Kool hat die erste von zwei Etappen, die am Dienstag bei der Tour de France der Frauen auf dem Programm stehen, gewonnen. Die Niederländerin, die am Montag schon das erste Teilstück für sich entschieden hatte, jubelte in Rotterdam nach einer Sprint-Entscheidung. Die 25-Jährige vom Team DSM überquerte die Ziellinie nach 67 km knapp vor Lorena Wiebes (NED). Dritte wurde mit Marianne Vos eine weitere Niederländerin.

Rüegg und Chabbey verlieren Zeit

Beide Schweizerinnen, die an der dritten Ausgabe der «Grande Boucle» für Frauen teilnehmen, erreichten das Ziel nicht in der Spitzengruppe. Noemi Rüegg verlor 27 Sekunden auf Kool, Elise Chabbey büsste 50 Sekunden ein.

Die zweite Dienstagsetappe ist am Nachmittag ein Einzelzeitfahren über 6,3 km in den Strassen von Rotterdam. Am Mittwoch verlassen die Fahrerinnen die Niederlande und fahren nach Lüttich in Belgien. Erst am Donnerstag erreicht der Tross Frankreich. Die Tour endet am Sonntag auf der Alpe d'Huez.