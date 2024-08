Demi Vollering steht an der Tour de France Femmes nach den zwei Etappen am Dienstag an der Spitze des Gesamtklassements.

Demi Vollering (SD Worx) hat an der Tour de France ihren Status als Topfavoritin bestätigt. Die Vorjahressiegerin aus den Niederlanden gewann in ihrer Heimat das 6,3 km kurze Einzelzeitfahren in Rotterdam 5 Sekunden vor der US-amerikanischen Weltmeisterin Chloe Dygert (Canyon/SRAM Racing) und den zeitgleichen Loes Adegeest (NED/FDJ-Suez) und Cédrine Kerbaol (FRA/Ceratizit-WNT).

Die 27-Jährige übernimmt damit nach dem zweiten Wettkampftag mit dem Mini-Vorsprung von 3 Sekunden auf Landsfrau und Teamkollegin Lorena Wiebes auch das gelbe Leadertrikot.

Am Dienstag wurden gleich zwei Etappen durchgeführt. Vor dem Zeitfahren war das 67 km lange Teilstück von Dordrecht nach Rotterdam zur Beute einer weiteren Einheimischen geworden. Charlotte Kool (DSM) setzte sich wie bereits beim Auftakt am Montag im Sprint durch, Wiebes und Marianne Vos (Visma Lease a Bike) machten das rein niederländische Podest komplett.

Legende: Holte alles aus sich heraus Demi Vollering. imago images/Pro Shots

Rüegg und Chabbey zurückgebunden

Die Schweizerinnen Noemi Rüegg (EF Oatly Cannondale) und Elise Chabbey (Canyon/SRAM Racing) konnten erwartungsgemäss nicht mit den Besten mithalten. Rüegg verlor im Zeitfahren 42 Sekunden auf die Siegerin, Chabbey 58 Sekunden. In der Flachetappe am Vormittag erreichten sie das Ziel mit dem Feld. Rüegg ist auf Gesamtrang 88 klassiert, Chabbey ist 122.

Am Mittwoch verlässt der Tross die Niederlande und fährt nach Lüttich in Belgien. Erst am Donnerstag geht es in Frankreich weiter. Die Tour endet am Sonntag auf der Alpe d'Huez.