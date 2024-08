Tour de France Femmes

Die 6. Etappe der Tour wird zur Beute der Französin Cédrine Kerbaol. Am finalen Wochenende geht es in die Alpen.

Legende: Zündete den Turbo Cédrine Kerbaol. Getty Images/Dario Belingheri

Cédrine Kerbaol hat die 6. Etappe der Tour de France der Frauen über 160 km von Remiremont nach Morteau im Alleingang gewonnen. Die Französin hievte sich auf Platz 2 der Gesamtwertung, 16 Sekunden hinter der Polin Katarzyna Niewiadoma.

Kerbaol ist die erste Französin, die seit der Wiederbelebung der Tour de France der Frauen vor zwei Jahren einen Tagessieg erringen konnte. Der bislang letzte Erfolg einer einheimischen Fahrerin gelang Jeannie Longo beim Vorgängerwettbewerb vor 35 Jahren.

Die Niederländerin Demi Vollering, die am Donnerstag gestürzt war und das Gelbe Trikot abgeben musste, hielt ohne Probleme mit und kam zeitgleich mit Niewiadoma 21 Sekunden nach der Siegerin ins Ziel. Noemi Rüegg büsste 4:31 Minuten ein.

Folgt der grosse Angriff von Vollering?

Die Tour de France wechselt an diesem Wochenende in die Alpen. Dort werden in den beiden abschliessenden Etappen die Karten nochmals neu gemischt. Vollering, die derzeit 1:19 Minuten im Hintertreffen liegt, erhält unter anderem beim Anstieg auf die Alpe d'Huez die Chance, den Gesamtsieg aus dem Vorjahr zu wiederholen.