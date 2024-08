Legende: Trug bereits am Giro das Bergtrikot Justine Ghekiere. Keystone/AP/Peter Dejong

Justine Ghekiere hat die vorletzte Etappe der Tour de France Femmes gewonnen. Die Trägerin des Bergtrikots setzte sich nach 167 harten Kilometern in den Alpen von Chamapgnole nach Le Grand-Bornand als Solistin mit mehr als einer Minute Vorsprung vor der Französin Maeva Squiban und der Niederländerin Demi Vollering durch.

Für die Belgierin ist es der grösste Sieg ihrer Karriere, für ihr Team AG Insurance-Soudal der erste Etappenerfolg bei der Rundfahrt durch Frankreich. Ghekiere hatte bereits beim Giro Donne die Bergwertung gewonnen.

Die Schweizerin Noemi Rüegg büsste 9:23 Minuten auf die Tagessiegerin ein und kam als 51. ins Ziel. Im Gesamtklassement liegt sie auf dem 38. Platz.

Niewiadoma als Führende auf die Alpe d'Huez

Vor der Entscheidung am Sonntag liegt weiter Katarzyna Niewiadoma (Canyon/SRAM Racing) in Führung. Die Polin hat ein Polster von 27 Sekunden auf Pieterse. Vorjahressiegerin Demi Vollering (SD-Worx), welche am Donnerstag das Gelbe Trikot nach einem Sturz hatte abgeben müssen, konnte am Samstag auf Niewiadoma kaum Zeit gutmachen. Allgemein traten die Favoritinnen zu spät in Aktion, um Ausreisserin Ghekiere noch den Tagessieg streitig zu machen.

In der Gesamtwertung liegt Vollering als Achte 1:15 Minuten zurück. Allerdings scheint am Sonntag noch einiges möglich zu sein: Die letzte Etappe hält mit dem Col du Glandon und der Bergankunft auf der Alpe d'Huez zwei schwere Anstiege bereit.