Le Court hatte am Ende der längsten Etappe der diesjährigen Rundfahrt die besten Beine. Die Siegerin von Lüttich-Bastogne-Lüttich setzte sich im Sprint gegen die Niederländerinnen Demi Vollering und Anna van der Breggen durch. Als beste Schweizerin klassierte sich Elise Chabbey auf dem 10. Rang. Die Genferin kam wie die als Gesamtführende abgelöste Marianne Vos mit der ersten Verfolgergruppe ins Ziel.

Chabbey verteidigte das gepunktete Bergpreis-Trikot, die Niederländerin Vos hingegen musste das Maillot jaune an Le Court abgeben. Letztere hatte das Leadertrikot bereits nach dem zweiten Tag inne. Die Tochter eines mauritischen Vaters und einer schottischen Mutter führt nun bei noch 4 ausstehenden Etappen 18 Sekunden vor der Französin Pauline Ferrand-Prévot und 23 Sekunden vor Topfavoritin Vollering. Chabbey liegt auf dem 12. Gesamtrang.

Legende: Zurück im Maillot jaune Kimberley Le Court. Keystone/AP/Mathieu Pattier

Am Donnerstag geht es in der 6. Etappe über 123 km von Clermont-Ferrand nach Ambert. Die Rundfahrt endet am Sonntag nach 9 Etappen in Chatel.

Tour de France Femmes