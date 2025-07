Maeva Squiban gewinnt die 6. Etappe der Tour de France Femmes solo. Elise Chabbey baut ihre Führung in der Bergwertung aus.

Legende: Feierte den grössten Erfolg ihrer Karriere Maeva Squiban. imago images/NurPhoto

Auf der 6. Etappe der Tour de France Femmes setzte sich Maeva Squiban (UAE Team ADQ) 32 Kilometer vor dem Zielort Ambert vom Rest der Ausreisserinnen ab. Das war kurz vor dem letzten der 4 Anstiege auf der 123,7 Kilometer langen Etappe mit Start in Clermont-Ferrand. Die 23 Jahre alte Französin liess sich nicht mehr einholen und feierte erstmals einen Etappensieg an der Frankreich-Rundfahrt.

Die einzige Fahrerin, die bei allen Anstiegen Punkte für die Bergwertung sammelte, war die Schweizerin Elise Chabbey (FDJ-Suez). Zwischenzeitlich fuhr sie solo an der Spitze, wurde aber kurz vor Squibans Attacke gestellt. Sie war bereits mit dem gepunkteten Trikot in die Etappe gestartet und baute die Führung aus.

Le Court baut Vorsprung aus

Kimberly Le Court (AG Insurance - Soudal Team) bleibt in Gelb. Die Frau aus Mauritius baute ihren Vorsprung an der Spitze sogar leicht aus, denn sie sicherte sich 8 Bonussekunden. 5 Kontrahentinnen Le Courts haben einen Rückstand von weniger als 1 Minute, Chabbey ist keine davon, sie verlor in Ambert 4 Minuten auf Le Court.