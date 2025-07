Tour de France Femmes

Demi Vollering hat bei ihrem Sturz auf der 3. Etappe der TdF Femmes mehrere Prellungen erlitten und wurde wegen Verdachts auf Gehirnerschütterung einer ersten Untersuchung unterzogen, teilte ihr Team FDJ-Suez am Montagabend mit. Die Niederländerin wird am Dienstag entscheiden, ob sie an der Etappe von Saumur nach Poitiers teilnehmen wird oder nicht.