Remco Evenepoel gewinnt das Zeitfahren im Rahmen der 5. Etappe der Tour de France in Caen.

Tadej Pogacar wird 2. und löst Mathieu van der Poel als Gesamtleader ab.

Jonas Vingegaard gehört zu den grossen Geschlagenen.

Als amtierender Olympiasieger und Weltmeister in der Disziplin und nach dem vorzeitigen Aus von namhaften Konkurrenten wie Stefan Bissegger oder Filippo Ganna trat Remco Evenepoel als grosser Favorit zum ersten von zwei Tour-Einzelzeitfahren in Caen an. Und der Belgier aus dem Team Soudal Quick-Step lieferte: Er absolvierte die 33 Kilometer in und um Caen am schnellsten und sicherte sich seinen insgesamt zweiten Etappensieg bei der «Grande Boucle».

Im Gesamtklassement konnte Evenepoel Zeit auf die Besten gutmachen. Allerdings nicht so viel, wie er sich vielleicht erwartet hätte: Mit nur 16 Sekunden Rückstand fuhr nämlich Tadej Pogacar (UAE Emirates) auf Platz 2. Der Slowene übernahm damit das gelbe Leadertrikot von Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), der als Etappen-18. insgesamt 1:44 Minuten einbüsste.

Vingegaard schon über eine Minute zurück

Grosser Verlierer des Tages war Jonas Vingegaard (Visma - Lease a Bike). Der dänische Tour-Mitfavorit klassierte sich als 12. und weist im Gesamtklassement eine Hypothek von 1:13 Sekunden auf Pogacar auf. Noch vor ihm klassiert sind Evenepoel (+42 Sekunden) und der Franzose Kévin Vauquelin (+59 Sekunden).

Aus Schweizer Sicht sorgte Mauro Schmid für ein Ausrufezeichen. Der Fahrer des Teams Jayco AlUla, der zuletzt schon an den nationalen Meisterschaften im Kampf gegen die Uhr überzeugt hatte, fuhr mit 1:46 Minuten Rückstand auf den starken 20. Schlussrang.

So geht es weiter

Am Donnerstag geht es hügelig weiter. Auf den 201 Kilometern von Bayeux nach Vire Normandie sind insgesamt 3550 Höhenmeter zu überwinden. Die grossen Berge sind nicht dabei, allerdings gilt es, gleich fünf Erhebungen der 3. Kategorie und kurz vor dem Ziel eine der 4. Kategorie zu bewältigen.

Tour de France