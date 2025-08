Bei der Tour de Guadeloupe haben zwei Teilnehmer am Sonntag auf der 2. Etappe eine Abkürzung genommen und sich hinter einem haltenden Auto versteckt, um später wieder zum vorbeifahrenden Pulk aufzuschliessen. Die beiden Schummler flogen jedoch auf, wie auf Videos zu sehen ist.

Organisationsleiter Frédéric Théobald vermeldete bei Guadeloupe 1. den Ausschluss des Duos. Die niederländischen Fahrer Niels Tenniglo und Huub Van Kapel erhielten zudem eine Geldstrafe und werden auf der Weltrangliste herabgestuft.

Der dreiste Schummel sei etlichen Zuschauern und auch dem Jurypräsidenten aufgefallen. Bei der Etappe, die ohnehin durch Pannen und Massenstürze überschattet wurde, hätten auch andere Radrennfahrer gemogelt.

«Es gibt noch weitere Fahrer, die sich an Autos festgehalten haben, was durch Videos belegt ist. Daher wird es morgen früh weitere Strafen geben», sagte Théobald. «Ich möchte daran erinnern, dass Radfahren ein Sport ist, bei dem man in die Pedale tritt und sich am Lenker festhält, und sonst an nichts anderem, das ist gefährlich.»