Legende: Sicherte sich den Tagessieg im Sprint Dorian Godon (Mitte). SRF

Nach rund 166 gefahrenen Kilometern wurde die 1. Etappe der Tour de Romandie doch in einem Sprint entschieden. Bereits nach 6 Kilometern waren 6 Fahrer ausgerissen, die das Rennen über 150 Kilometer lang anführten. Weniger als 10 Kilometer vor Schluss wurden sie vom Feld gestellt.

Im Sprint kam es zu einem Doppelsieg des Teams Decathlon. Der Franzose Dorian Godon, der eigentlich den Sprint anfahren sollte, entschied diesen gleich für sich. Zweiter wurde sein Teamkollege, der Italiener Andrea Vendrame. Für Godon war es der erste Sieg auf World-Tour-Stufe. Bereits zum Auftakt der Tour de Romandie im Prolog am Dienstag hatte es mit Maikel Zijlaard einen Premierensieger auf dieser Stufe gegeben.

01:09 Video Godon gewinnt den Sprint in Freiburg Aus Sport-Clip vom 24.04.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 9 Sekunden.

Christen aktiv

Zwischendurch machte sich der jüngste Fahrer des Feldes, der Schweizer Jan Christen, gemeinsam mit dem Franzosen David Gaudu und Richard Carapaz (ECU) auf die Pirsch. Die dreiköpfige Fluchtgruppe, die Jagd auf die Spitzengruppe machte, wurde nach rund 3 Kilometern bereits wieder gestellt. Christen hatte den Angriff lanciert. Sein Bruder Fabio wurde als 11. bester Schweizer des Tages.

So geht es weiter

Am Donnerstag geht es weiter mit der Tour de Romandie. In Gelb wird der Tagessieger vom Mittwoch, Dorian Godon, in Freiburg an den Start gehen. Das Ziel ist in Salvan/Les Marécottes, rund 600 Höhenmeter oberhalb von Martigny. Es wird eine Bergankunft.