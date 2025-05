Der Italiener Lorenzo Fortunato gewinnt die 2. Etappe der Tour de Romandie mit Start und Ziel in La Grande Béroche.

Neuer Gesamtführender ist der Franzose Alex Baudin, der das Ziel als Zweiter erreicht.

Bester Schweizer ist Stefan Küng (56.), Jan Christen muss die Tour aufgeben.

Bei der 2. Etappe der Tour de Romandie, einem Rundkurs über 157 Kilometer mit Start und Ziel in La Grande Béroche, war eigentlich eine Massenankunft erwartet worden. Doch es kam anders. Eine fünfköpfige Spitzengruppe hatte sich zwischenzeitlich über eine Minute absetzen können und machte anschliessend den Sieg unter sich aus.

Rund einen Kilometer vor dem Ziel wagte Lorenzo Fortunato (XDS Astana) den entscheidenden Angriff. Keiner seiner Konkurrenten folgte dem Italiener, der damit unbedrängt zum Tagessieg fuhr. Mit zwei Sekunden Rückstand folgten die weiteren Athleten der Spitzengruppe. Der Franzose Alex Baudin (EF Education) wurde Zweiter und übernahm dank 6 Bonussekunden auch die Führung im Gesamtklassement.

Evenepoel zurück

Erst 56 Sekunden nach Sieger Fortunato kam das Feld ins Ziel, weshalb auch bereits im Tour-Klassement eine gewisse Zäsur zu sehen ist. Den Sprint des Feldes entschied wenig überraschend Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) für sich. In der Gesamtwertung belegt der Belgier mit 52 Sekunden Rückstand den 6. Rang.

Bester Schweizer war Stefan Küng. Der 31-jährige Ostschweizer vom Team Groupama-FDJ kam mit über 8 Minuten Rückstand und auf Platz 56 im Ziel an. Stefan Bissegger wurde 85., Silvar Dillier 95.

Christen bricht Tour ab

Bereits vor dem Start zur 2. Etappe musste sich Jan Christen zurückziehen. Der grösste Schweizer Hoffnungsträger im Hinblick auf die Tour-Gesamtwertung musste Forfait geben. Wie seine Equipe, das UAE Team Emirates, am Donnerstagnachmittag vermeldete, stieg Christen wegen einer Krankheit aus der Rundfahrt aus. Der 20-Jährige hatte auf der 1. Etappe am Mittwoch Mühe bekundet und hart um den Anschluss ans Feld kämpfen müssen.

So geht es weiter

Am Freitag steht die 3. Etappe der Rundfahrt durch die Westschweiz an. In Cossonay steht erneut ein Rundkurs an. 183,1 Kilometer werden die Fahrer absolvieren.

Tour de Romandie